Investiti da un'auto: anziano fa “da scudo” ad una sconosciuta

Investiti dalla stessa vettura. Paura, a Ponticelli, per un 72enne ed una 22enne, travolti da un automobilista mentre attraversavano la carreggiata in via Argine.

I due, sconosciuti, erano scesi insieme da un autobus. Stavano attraversando ad una ventina di metri dalle strisce quando un il conducente di una vettura non è riuscito a frenare in tempo colpendoli entrambi.

L'anziano ha fatto in qualche modo da scudo alla ragazza, che ha riportato solo lievi contusioni. Per l'uomo è stato necessario il ricovero in ospedale al Loreto Mare, dove un mezzo del 118 aveva condotto entrambi le vittime: ha riportato diverse fratture.

Intanto la polizia municipale ha verificato il veicolo e verbalizzato la dinamica di quanto accaduto. A riportare la notizia è il Mattino.