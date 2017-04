Maxi incidente nella notte, coinvolti giovanissimi

Spaventoso incidente, nella prima mattinata di oggi, sull'Appia nei pressi di Sant'Antimo. A darne notizia è Internapoli.

Tre le auto coinvolte nel maxi tamponamento. Giovanissimi gli occupanti delle vetture, rimasti per fortuna soltanto lievemente feriti. In particolare una delle vetture è andata in gran parte distrutta.

Sul posto, per effettuare i rilievi, sono giunti i carabinieri. La viabilità è ripresa regolarmente soltanto dopo alcuni minuti.