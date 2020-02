Spaventoso schianto ad Afragola: auto capovolta

Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle 7.30 stamattina in via Amendola ad Afragola.

Una vettura si è girata sul fianco destro, mentre pare ci sia almeno un altro veicolo coinvolto nell'impatto.

Sul luogo del sinistro si sono rapidamente diretti carabinieri e soccorritori del 118. Secondo le prime notizie raccolte, le persone che erano nelle vetture incidentate sono uscite senza aiuto dalle auto.

Come riportato da NanoTv, si è registrato soltanto un ferito lieve, trasportato in pronto soccorso in codice bianco.