Incidente a San Giorgio: perde il controllo dell'auto e si ribalta

Spaventoso incidente, la scorsa notte, nel centro di San Giorgio a Cremano. È avvenuto in via Aldo Moro. Protagonista, il conducente di una vettura grigia, che ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi al centro della carreggiata.

Sorprendentemente nessuna altra vettura è rimasta coinvolta nel sinistro, eccetto una Mercedes parcheggiata, contro la quale l'utilitaria si è schiantata per poi ribaltarsi.

Il ragazzo alla guida della vettura protagonista dell'incidente - non è chiaro il motivo per cui ne abbia perso il controllo, ma è probabile si sia trattato di una distrazione - è uscito fortunatamente illeso dall'abitacolo.

Visitato da un equipaggio del 118, ha subito mostrato di essere in buone condizioni. La strada è rimasta per qualche ore interdetta al traffico mentre i carabinieri della locale stazione eseguivano le verifiche di rito.