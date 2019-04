Violento impatto tra auto e scooter ad Afragola: due feriti

Grave incidente stradale ad Afragola dove, in via Alcide De Gasperi, per cause ancora da accertare si sono scontrati uno scooter ed un'autovettura.

Come riportato da NanoTv, i due occupanti del mezzo a due ruote - pare zio e nipote - sono rimasti feriti. Sono stati violentemente sbalzati dalla sella e pare abbiano battuto la testa sull'asfalto perdendo i sensi.

Sul posto si sono diretti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due in ospedale ad Acerra, e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

La vettura è rimasta gravemente danneggiata, ma il conducente è apparso in buone condizioni.