Terribile schianto all'alba su via Acton, grave centauro 22enne

Si trova in gravi condizioni al Loreto Mare: un 22enne napoletano ha perso all'alba il controllo del proprio scooter su via Acton, impattando con il suolo.

L'incidente, riportato dal Mattino, è avvenuto intorno alle 5 di stamane. Il centauro è caduto – in direzione San Giovanni a Teduccio, nei pressi del molo Beverello.

Non ancora chiare le ragioni che hanno portato il ragazzo a sbandare. Era solo sullo scooter ed indossava il casco. Il referto è preoccupante: per lui grave trauma facciale, denti rotti, mascelle fratturate e diverse contusioni.

Si trova ricoverato in rianimazione. La polizia municipale intanto sta vagliando filmati di sorveglianza per meglio comprendere quanto successo, soprattutto per accertare eventuali responsabilità estranee alla vittima.