Incidente a Castellammare, Nicola de Martino non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta. Nicola de Martino, 36 anni, è morto nella tarda mattinata di oggi in ospedale. Si tratta di uno dei quattro feriti nel tremendo incidente avvenuto ieri sera a Castellammare di Stabia. Versa ancora in gravi condizioni la sua ragazza, la cui prognosi non è stata sciolta dai sanitari.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 su via Acton, ed ha coinvolto una moto e lo scooter sul quale viaggiavano Nicola e la fidanzata. Questi sono stati trasportati al San Leonardo in condizioni già gravi. Il ragazzo ha perso la vita oggi intorno a mezzogiorno, dopo esser stato trasferito al Cardarelli, dove la fidanzata si trova tuttora.

Al San Leonardo e a Boscoreale sono ricoverati rispettivamente l'altra ragazza e l'altro ragazzo coinvolti, che viaggiavano sulla moto. La prima è in sala rianimazione, mentre il secondo pare essere in condizioni non preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente sono ieri arrivati sia polizia che carabinieri, oltre che diversi mezzi del 118. Bisognerà stabilire cosa è accaduto. Al momento la dinamica dello schianto è ancora incerta, sebbene pare che i due motocicli abbiano impattato frontalmente.