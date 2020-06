Auto travolta da un treno della Vesuviana: 64enne estratto dalle lamiere

Paura ad Avella in via Tombe Romane, per un incidente ferroviario che ha coinvolto un treno della Circumvesuviana ed un'autovettura. Il macchinista ha provato in tutti i modi ad arrestare la marcia, ma invano. La vettura di un 64enne è stata travolta dal convoglio. Il 64enne di Avella è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118 intervenuti. L'uomo è stato poi trasportato presso l'ospedale di Nola per le cure del caso, come riporta AvellinoToday.

Indagini in corso per accertare se si sia trattato di una manovra azzardata dell'automobilista o di un malfunzionamento del semaforo.

