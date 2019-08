Autostrada A3: veicolo contromano tra Cava e Vietri

Un veicolo che procede contromano tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare viene segnalato sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. L'avviso è stato recapitato su numerosi navigatori satellitari in dotazione alle automobili che circolano in zona: è opportuno fare attenzione a entrambe le carreggiate di marcia. "Non superare, fate attenzione, un veicolo procede nel senso sbagliato": questo il messaggio recapitato sui navigatori.