Asfalto scivoloso, pericoloso incidente sulla variante 7bis

Un terribile incidente si è verificato stamattina, intorno alle 7.30, sulla variante 7bis a Marigliano. A riportarlo è il Meridiano.

Tre i veicoli coinvolti. Uno di essi è scivolato sull'asfalto causa forte maltempo, innescando il tamponamento.

Se le tre auto hanno riportato ingenti danni – in particolare una Smart rimasta quasi del tutto distrutta – le conseguenze per gli occupanti sono state fortunatamente meno gravi. Soltanto un uomo è stato costretto alle cure dei medici, ma si trova in buone condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Castello di Cisterna. I loro rilievi verranno utilizzati per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.