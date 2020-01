Incidente uscita Vomero, caos traffico in Tangenziale

Un incidente sta pesantemente rallentando in questi minuti il traffico sulla Tangenziale di Napoli. Il sinistro - come riportato da Muoversi in Campania - è avvenuto in direzione Corso Malta, nei pressi dell'uscita Vomero.

La coda è in questo momento particolarmente lunga, diversi chilometri, ed arriva fino all'imbocco di Fuorigrotta.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto né se vi siano dei feriti.

Un secondo duro colpo alla mobilità cittadina dopo lo stop alla Linea 1 della Metropolitana che si protrae da stamane dopo l'incidente.