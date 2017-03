Uomo investito a Somma Vesuviana: si cerca il pirata della strada

Paura in via del Cenacolo a Somma Vesuviana dove un uomo, che camminava lungo la strada, è stato investito da un'auto. Il pirata della strada è subito fuggito, come riporta Il Fatto Vesuviano.

Immediati i soccorsi e l'arrivo dei carabinieri. La vittima, di 60 anni, è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.