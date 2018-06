Ubriaco alla guida provoca tre incidenti

Ha praticamente giocato all'autoscontro sulla Salerno-Caserta inebriato dai fumi dell'alcol. Un uomo di Terzigno ha tamponato oggi pomeriggio tre auto prima di forare due pneumatici e doversi fermare per forza maggiore. Nel tratto tra i caselli di Palma Campania e Nola, in direzione Caserta, ha tamponato volontariamente tre auto provocando tre feriti con questo suo gesto di follia. A fermarlo sono stati gli agenti della polizia stradale che hanno potuto constatare come fosse completamente ubriaco al limite del coma etilico.

Anche il suo atteggiamento non ha lasciato spazio a fraintendimenti. Dopo aver tamponato l'ultima auto ed aver forato i due pneumatici, ha fermato l'auto ed ha cominciato a saltellare tra quelle ferme nel traffico. Al test alcolemico è risultato avere 2,4 grammi per litro di alcol nel sangue. Gli incidenti hanno provocato sette chilometri di fila mandando in tilt il traffico. L'autista è invece ricoverato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.