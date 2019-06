Turista investita da una moto: morta sul colpo

Stava attraversando la strada quando è stata colpita in pieno dall'arrivo di una moto. Per lei non c'è stato niente da fare. È successo tra Sant'Agnello e Sorrento, in località Sottomonte, dove una donna di 54 anni, di nazionalità polacca, è morta a seguito di un incidente. La donna è rimasta colpita dall'arrivo di una moto e le sue condizioni sono parse subito gravi.

I soccorsi

A nulla è servita la corsa in ospedale e la 54enne non ce l'ha fatta. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno sottoposto agli esami tossicologici, risultati negativi, il guidatore della moto, un 25enne di Scafati. È indagato per omicidio stradale. Toccherà agli uomini in divisa ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire se abbia delle responsabilità nell'accaduto. La donna era in Italia in vacanza con la famiglia.