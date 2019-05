Incidente sulla 268, tre auto coinvolte: diversi feriti

Continua a essere una delle arterie stradali più pericolose del vesuviano la strada statale 268. A confermarlo l'ennesimo incidente delle ultime ore nel corso del quale sono rimaste coinvolte diverse vetture. Tre per la precisione a bordo delle quali c'erano diverse persone che sono rimaste ferite.

La dinamica dell'incidente

Non si hanno notizie precise in merito, ma sembra che nessuno dei feriti sia in pericolo di vita. Da ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto stanotte che ha coinvolto le vetture, probabilmente per un sorpasso azzardato. Sul posto sono arrivati sia le forze dell'ordine che alcune ambulanze del 118.