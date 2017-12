Tragedia a Ponticelli, dove una donna è stata investita in via Mario Pomilio nel pomeriggio di ieri, da un'automobile che l'ha travolta. La donna è stata sbalzata sull'asfalto, riportando gravi ferite in particolare alle gambe. Per la donna si è reso necessario il trasporto al Loreto Mare.

E' caccia al pirata della strada che l'ha travolta senza soccorrerla.