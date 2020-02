Travolge anziano sulle strisce, pirata tradito dalla targa che resta sull'asfalto

Un 28enne di Pozzuoli - Monterusciello è stato fermato e denunciato dai Carabinieri del reparto radiomobile. L'uomo è accusato di omissione di soccorso in quanto avrebbe travolto, nella seratà di giovedì, un 83enne che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Solfatara. L'anziano è rimasto a terra dopo il colpo ricevuto, mentre il 28enne è ripartito senza prestare soccorso.

A tradire l'automobilista un dettaglio di non poco conto: la targa, staccatasi dall'automobile proprio nella dinamica dell'impatto. In questo modo - riporta Cronaca Flegrea - i carabinieri e la Municipale hanno svolto rapide indagine e hanno raggiunto il 28enne nel quartiere di residenza. L'anziano vittima dell'incidente è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno emesso una prognosi di 40 giorni.