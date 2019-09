Incidente al Vomero, auto in retromarcia si schianta in un negozio

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato in serata al Vomero. Tra via Simone Martini e via Jannelli (nei pressi della rotonda di via Pigna) un'automobile in retromarcia - forse azionata erroneamente dall'anziano automobilista - è salita sul marciapiedi a forte velocità, arrestando la propria corsa solo all'altezza di un negozio, contro un pilone di un palazzo. Tanto spavento per coloro che, in quel momento, camminavano sul marciapiedi.

Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanza, ma a quanto pare non ci sono feriti. Il traffico, invece, è letteralmente impazzito: è questa la strada che dal Vomero conduce rapidamente, attraverso via Jannelli, al Vomero Alto e alla zona ospedaliera.