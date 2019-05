Tangenziale, tir si ribalta: code per 7 km

Traffico in tilt in Tangenziale tra Fuorigrotta e corso Malta in direzione Capodichino per un tir che si è ribaltato. Sette i chilometri di coda.

Non ci sono notizie su eventuali feriti.

Tangenziale di Napoli e la Polizia Stradale consigliano di non immettersi in Tangenziale. In alternativa si consiglia di uscire a Fuorigrotta e rientrare a Corso Malta. In direzione opposta si sono formate code per i curiosi.