Incidente in Tangenziale, subito dopo l'uscita di Capodichino. Traffico intenso tra le uscite di Fuorigrotta e corso Malta verso Capodichino e code in questa direzione in ingresso allo svincolo Vomero.

A2

Sull'A2 del Mediterraneo, per traffico intenso sulla viabilità esterna, ci sono code in uscita allo svincolo Pontecagnano in entrambe le direzioni.