Maxi-tamponamento sulla statale: traffico in tilt verso Napoli

Un incidente sta paralizzando il traffico lungo la strada statale 162 in direzione Napoli. Tre auto e una moto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha bloccato completamente il passaggio delle altre vetture provocando code per oltre due chilometri.

I soccorsi

Gli stessi soccorsi stanno avendo difficoltà a raggiungere i viaggiatori coinvolti. Al momento non si hanno notizie precise su eventuali ferimenti. Una delle vetture si è girata su se stessa e ha invaso l'intera carreggiata.