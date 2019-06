Incidente sulla statale 162: lunghe code e traffico bloccato

Lunghe code e traffico bloccato nella mattinata di oggi sulla Strada Statale 162 dir a causa di un incidente.

Il sinistro è avvenuto tra le uscite Cercola e Paesi Vesuviani in direzione Pomigliano d'Arco.

Rallentamenti per traffico intenso sono segnalati da Muoversi in Campania anche tra gli svincoli Ponticelli/Barra e Centro Direzionale verso Napoli. In questa direzione ci sono inoltre code in uscita all'innesto con la Tangenziale di Napoli.