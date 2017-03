Traffico rallentato e code: due incidenti in poche ore

Disagi per chi è in auto in queste ore. Si registra infatti traffico rallentato sulla A1 Roma-Napoli al Km 749.9 in direzione Napoli. Il traffico tra il Nodo A1/Villa Literno-Pomigliano e il Nodo A1/Acerra-Afragola risulta essere causato da un incidente avvenuto poco fa.

Un'altra coda di 2 km risulta tra il bivio direzione Capodichino/A1 Nord Ramo C e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per un secondo incidente.