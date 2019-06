Mezzo pesante in avaria in prossimità dell’ingresso nord della galleria Santa Maria di Pozzano, a Castellammare di Stabia. La ss 145 Var è stata temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Sorrento.

Personale Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per le operazioni di rimozione del camion in avaria.