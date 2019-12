Tir si ribalta in autostrada, gli sciacalli rubano panettoni e pandori dalla sede stradale

Emergono nuovi dettagli sull'incidente stradale avvenuto ieri sull'A30, in direzione Caserta, all'altezza di Nola. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, il tir che si è ribaltato sull'autostrada dopo aver colpito le barriere di protezione trasportava un carico di panettoni e pandori. Alcune persone rimaste nel traffico avrebbero approfittato dello stallo per rubare i prodotti fuoriusciti dal tir dopo l'impatto. La denuncia è stata presentata alla PolStrada: secondo le prime informazioni queste persone avrebbero prelevato panettoni e pandori dalla sede stradale e li avrebbero caricati in auto.

L'autista dell'autoarticolato si trova ancora in gravi condizioni in ospedale, ma a quanto pare le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento.