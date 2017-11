Incidente stradale sull'A1: lunghe code da Napoli in direzione Roma

Incidente in provincia di Frosinone all'altezza di Pontecorvo, con gravi ripercussioni per chi percorre l'A1, da Napoli in direzione Roma, a causa del ribaltamento di un'autocisterna, avvenuto nella tarda mattinata di oggi. E' stato riaperto il tratto tra Cassino e Frosinone verso Roma, che era stato chiuso dopo l'incidente.

Per gli utenti che provengono da Napolie sono diretti verso Roma, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Cassino, seguire le indicazioni per Sora e rientrare in autostrada a Frosinone.