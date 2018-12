Tir si ribalta in autostrada: incidente spaventoso

Traffico in tilt e un ferito: è il bilancio di un brutto incidente stradale avvenuto ieri sera in autostrada, all'altezza dello svincolo di Pomigliano Villa Literno e Caserta Sud. Intorno alle 19,30 un tir si è ribaltato in carreggiata. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Fortunatamente non sono state coinvolte altri veicoli, ma la circolazione è rimasta a lungo bloccata. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale dove è stato poi dimesso con una prognosi di pochi giorni. La notizia è stata data da Casertace.