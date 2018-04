Incidente sull'A1: 14 km di code per Napoli

Possibili disagi per chi deve raggiungere Napoli provenendo da Roma a causa di un incidente verificatosi sull’A1 Milano Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli appunto. E’ accaduto intorno alle 6.30: un mezzo pesante che trasportava bobine plastiche si è ribaltato perdendo parte del carico. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente che pare abbia interessato esclusivamente il mezzo pesante.

Sul posto la Polizia Stradale ed i sanitari. La comunicazione è pervenuta da Autostrade per l`Italia che ha informato come al momento il traffico scorra su una sola corsia: quella di sorpasso. I chilometri di coda accumulata in direzione Napoli sono ben 14 al momento. La Società consiglia, per gli utenti diretti dalla Diramazione Roma sud verso Napoli, di uscire a San Cesareo per poi riprendere l `A1 a Valmontone, dopo aver percorso la SS Casilina.