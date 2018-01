Terzigno, tir investe quattro disabili

Grave incidente questa mattina a Terzigno, in via Leonardo da Vinci. Un tir ha investito quattro disabili che vengono assistiti proprio in una struttura del posto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma è stato necessario l'intervento del 118 per portare i feriti in vari nosocomi della zona. Il più grave è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli mentre gli altri tre sono stati trasportati ai vicini ospedali di Castellammare e Boscotrecase.

Anche l'autista del mezzo è stato ricoverato all'ospedale Sant'Anna. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento nessuna delle persone coinvolte nell'incidente sembra essere in pericolo di vita.