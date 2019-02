Schianto a Terzigno, due ventenni sangiuseppesi in gravi condizioni

Violento schianto nel pomeriggio di domenica a Terzigno, in via Zabatta. Un'automobile ha impattato un muretto ed è finita fuori strada. A bordo due ragazzi di San Giuseppe Vesuviano: una ventenne, alla guida, è stata portata all'ospedale Cardarelli in codice rosso. Il passeggero è stato invece ricoverato nell'ospedale di Nocera Inferiore. A riportare la notizia è il Fatto Vesuviano.

I due giovani non sarebbero in pericolo di vita ma comunque in gravi condizioni per i numerosi traumi riportati. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica. La strada sarebbe già stata scenario di violenti incidenti automobilistici in passato.