Tangenziale bloccata: incidente all'altezza di Capodichino

Un incidente sulla Tangenziale di Napoli sta pesantemente rallentando il traffico tra le uscite Capodichino ed Arenella, in direzione Pozzuoli. A darne notizia è Muoversi in Campania.

Non è ancora chiara la portata e la dinamica dell'incidente, ma pare essere grave.

Sulla stessa arteria stradale, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra gli svincoli Zona Ospedaliera e Capodimonte verso Capodichino, oltre che code in ingresso agli svincoli Corso Malta verso Pozzuoli e Vomero in direzione Capodichino.