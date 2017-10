Schianto in tangenziale, l'addio a Daniele: "La vita è crudele"

La notizia della morte ieri in moto di Daniele Cifolilli, mentre percorreva la tangenziale di Napoli, ha gettato nello sconforto amici e parenti del 27enne, originario della provincia di Campobasso, ma residente da tempo a Napoli, dove aveva trovato lavoro alla Prysmian group di Pozzuoli.

Daniele aveva una fortissima passione per la moto ed era proprio in sella alla sua amata Yahama R1, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro una barriera stradale. A nulla sono valsi i soccorsi, le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi per salvare il 27enne.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati anche sulla bacheca Facebook della fidanzata di Daniele, Francesca.

"Non ci sono parole, nessuno potrà mai capire ciò che provi e ciò che stai vivendo, nessuno. La vita è crudele a volte, breve, ma una persona nn se ne andrà mai finché resterà viva nei ricordi di chi l'ha amata. Fatti forza Francy,. Un abbraccio", scrive Attilio.