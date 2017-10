Schianto in moto in tangenziale, muore Daniele Ciffolilli

"Ero lì, nn si può spiegare. Ho pianto tanto e odiato tanto la tua moto piu avanti distrutta. Maledetta!!r.i.p. Questo è solo uno dei tanti messaggi inviati a NapoliToday sul tragico schianto in tangenziale verificatosi questa mattina tra le uscite di Agnano e Pozzuoli., in cui ha perso la vita Daniele Ciffolilli, originario di Petacciato, in provincia di Campobasso, ma da tempo residente a Napoli.

Il 27enne, deceduto nello schianto, viaggiava sulla sua Yamaha, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, urtando con la propria testa una barriera di limitazione della corsia. Il giovane è stato prima soccorso da alcuni automobilisti e poi sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

Si indaga sulle cause.

Il traffico veicolare è tornato regolare solo alcune ore dopo dall'incidente.