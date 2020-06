Incidente stradale in Tangenziale: un ferito

Incidente stradale in Tangenziale alle 11.35 del 29 giugno, all'altezza dell'uscita dell'Arenella. Un centauro è rimasto ferito nello scontro con una automobile. Sul posto la polizia e i mezzi di soccorso stradale, oltre ad una ambulanza del 118.

Rilievi in corso per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Potrebbe essere stata coinvolta anche un'altra vettura. Traffico in tilt.