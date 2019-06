Incidente in Tangenziale, due vetture si scontrano: automobilisti in ospedale

Secondo quanto riportato da Campi Flegrei News, un incidente è avvenuto alle 7:30 circa sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dello svincolo di Agnano - in direzione Capodichino. Due automobili si sono scontrate e i due conducenti sono stati trasportati in ospedale. Le loro ferite non destano preoccupazione, e i due sarebbero fuori pericolo. Sul posto la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi per cercare poi di ricostruire la dinamica dell'impatto. Il traffico resta scorrevole nel tratto indicato, come certificato dalla rete Tangenziale di Napoli.