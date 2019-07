Spaventoso incidente sulla statale sorrentina, motociclista in ospedale

Uno spaventoso incidente si è verificato stamattina sulla statale sorrentina, non lontano da un noto lido.

Le vetture coinvolte sono tre, e con loro una moto. È stato proprio il conducente di quest'ultima ad avere la peggio: l'uomo, un medico di Sorrento, è stato sbalzato dal mezzo per atterrare sull'asfalto diversi metri dopo.

Come riportato da Metropolisweb, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento per accertamenti: ha riportato ferite alle braccia ed una frattura del polso, nonché diverse escoriazioni in varie parti del corpo. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti i carabinieri e tre ambulanze, mentre si sono generate lunghe code per gli automobilisti.