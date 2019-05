Auto contro mezzo del soccorso stradale: due feriti

Un violento incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di venerdì sulla Statale 268, all'altezza dello svincolo San Giuseppe-Poggiomarino. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano: un'automobile è finita contro un mezzo di soccorso stradale, che in quel momento era sulla carreggiata per consentire ai dipendenti Anas di sostituire una ruota a un tir. Sarebbero due i feriti, non in pericolo di vita. Conseguenze anche per il traffico veicolare, che è rimasto congestionato per diverse ore.