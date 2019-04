Schianto sulla statale trevigiana, tre feriti: uno è napoletano

Un terribile schianto è avvenuto oggi, giovedì 25 aprile, all'interno della galleria 'Ospitale', sulla statale 51 di Alemagna (Treviso). Secondo quanto riportato da TrevisoToday, una Jaguar diretta a Longarone, guidata da un 40enne napoletano, ha perso il controllo e si è schiantata a velocità sostenuta contro una Golf occupata da una coppia di coniugi trevigiani, un 45enne e una 44enne. La donna sembra aver avuto la peggio: fratture alle mani, pneumotoraci a entrambi i polmoni, frattura al piede, allo sterno e alle costole.





La 44enne non sarebbe, comunque, in pericolo di vita, ed è ricoverata nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il quarantenne napoletano avrebbe invece riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per qualche ora la statale è rimasta chiusa.