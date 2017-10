Contro il guardrail sulla Statale 268: uomo resta ferito in un incidente

È di poco tempo fa la notizia di un nuovo incidente sulla Statale 268 del Vesuvio. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo ti Terzigno-Poggiomarino.

Il conducente di un’automobile ha perso – per cause ancora da accertare – il controllo del proprio mezzo, finendo contro un guardrail.

Sul posto si sono rapidamente recate le forze dell'ordine e un mezzo del 118, che ha condotto l'uomo in ospedale: rimasto ferito, non è considerato in gravi condizioni.