Schianto sulla Statale 268, 40enne trasportato in codice rosso in ospedale: è in pericolo di vita

Spaventoso schianto, la notte scorsa, sulla Statale 268 del Vesuvio. Una vettura è finita contro un guardrail per cause non ancora note. Il suo conducente, un 40enne del quale non sono state ancora diffuse le generalità, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ed è al momento in pericolo di vita.

L'incidente, riportato dal Fatto Vesuviano, è avvenuto poco dopo lo svincolo di San Giuseppe Vesuviano in direzione Napoli. Il tratto non è interessato da lavori. Sul luogo dell'impatto si sono rapidamente dirette anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruirne l'esatta dinamica.