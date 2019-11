Schianto sulla statale 268, ci sono feriti nei pressi dello svincolo per Sant'Anastasia

Un violento incidente stradale è avvenuto in serata sulla statale 268, in direzione Napoli, all'altezza dello svincolo per Sant'Anastasia. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, ci sarebbero diversi veicoli coinvolti e alcune persone ferite, ma le notizie sono ancora frammentarie e ci saranno successivi aggiornamenti. Sul posto le forze dell'ordine cercano di ricostruire la dinamica. Si segnala traffico intenso in direzione Napoli.