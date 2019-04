Spazzatrice cade in una voragine: paura a via Manzoni

Un mezzo dell'Asia è caduto all'interno di una buca a via Manzoni. Gli operatori a bordo della spazzatrice non sono rimasti feriti mentre il mezzo ha subito dei danni. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'ospedale “Fatebenefratelli” ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Solo grazie a loro il mezzo è stato rimosso da quella che è diventata una vera e propria voragine.

Il cedimento

Il manto stradale ha letteralmente ceduto al momento del passaggio della spazzatrice e per poco non si è sfiorata la tragedia. Non sono ancora chiari i motivi per cui l'asfalto abbia ceduto. Resta il problema del ripristino dell'area e della circolazione stradale che al momento viene deviata su un'unica corsia creando dei seri problemi di traffico in una delle arterie più importanti della zona.