Incidente a Ottaviano, zio e nipote finiscono in ospedale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a San Gennarello di Ottaviano, tra un'automobile e uno scooter. Ad avere la peggio un giovane e il suo nipotino, a bordo dello scooter. I due sono stati trasferiti in ospedale, lo zio al Cardarelli e il piccolo al Santobono. Non sarebbero in pericolo di vita ma sono stati ricoverati in codice rosso.

Il veicolo, secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, è andato completamente distrutto. Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica dell'incidente.