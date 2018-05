Incidente stradale per un giovane avvocato, ferito dopo una caduta dallo scooter

Un giovane avvocato a causa di una buca stradale in via Aniello Falcone cade dallo scoter e vola con il mezzo per dieci metri rischiando di morire.

Per il professionista gravi ferite e vestiti stracciati. Il giovane, difeso dall avvocato Angelo Pisani, chiede un risarcimento danni esemplare al Comune di Napoli per l'incidente stradale.

Si tratta dell'ennesimo sinistro causato dal dissesto del manto stradale in città.