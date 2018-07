Grave incidente a Somma Vesuviana: ferito estratto dalle lamiere

Un terribile incidente stradale si è verificato intorno alle 6 di questa mattina a Somma Vesuviana.

Il violento impatto tra un'auto ed un mezzo commerciale - come riferisce Il Mediano - è avvenuto in via Pomintella.

Ad avere la peggio è stato un giovane a bordo del mezzo, rimasto gravemente ferito. Fondamentale l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dalle lamiere.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, le ambulanze del 118 e l'Anas.