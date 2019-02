Brutto incidente sulla 162, coinvolte sei auto: diversi feriti

Un terribile incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada statale 162 all'altezza di Pomigliano d'Arco in direzione Cercola. Nello scontro sono rimaste coinvolte sei automobili con diverse persone a bordo che sono rimaste ferite. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui indagano le forze dell'ordine accorse sul posto.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento a catena. In un primo momento sarebbero rimaste coinvolte due auto nello scontro, poi a seguire tutte le altre auto. Nell'impatto sono rimaste ferite diverse persone anche se nessuna è sembrata in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze che hanno smistato i feriti negli ospedali della zona. Il tratto stradario è rimasto interdetto per diverse ore. La notizia è stata data dal Fatto Vesuviano.