Vomero, scontro frontale tra scooter: 46enne in prognosi riservata

Un 46enne napoletano è in prognosi riservata dopo uno scontro frontale mentre era a bordo del proprio scooter. L'incidente, come riporta Il Mattino, è avvenuto mentre l'uomo, in sella a un motorino di cilidrata 150, percorreva la rotonda installata all'altezza dell'incrocio tra via Pietro Castellino e via Antonino d'Antona al Vomero. Il violento impatto è avvenuto con un'altro centauro, un 19enne napoletano a bordo di uno scooter 125 che stava percorrendo la rotonda in senso contrario a quello di marcia.

Il 46enne è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e operato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. La polizia municipale è intervenuta sul posto con l'Unità Operativa Vomero-Arenella per i rilievi del caso.