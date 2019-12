Scontro auto-scooter, grave un giovane motociclista

Un violento incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 1 dicembre, a San Gennarello di Ottaviano. Un'automobile e uno scooter si sono scontrati e ad avere la peggio è stato un giovane a bordo del motociclo: il ragazzo si trova ora in ospedale, a Sarno, in codice rosso.

Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, la dinamica è ancora da chiarire e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ottaviano che ora stanno cercando di ricostruire l'andamento dei fatti. Le condizioni del giovane sarebbero serie ma, per fortuna, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.