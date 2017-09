Incidente al corso Vittorio Emanuele, scontro tra moto e scooter: due feriti

Scontro frontale tra una moto ed uno scooter al corso Vittorio Emanuele (lato piazza Mazzini). Due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente. Sotto accusa, oltre alla possibile imperizia, anche il manto stradale, come denuncia Ettore Ranieri, presidente del comitato per la riqualificazione del corso Vittorio Emanuele. "Le condizioni della strada sono pessime. Da tempo denunciamo tale situazione. Così non si può andare avanti. Abbiamo saputo che ad ottobre dovrebbero anche partire i lavori che interesseranno il corso Vittorio Emanuele, in pieno anno scolastico. I disagi saranno tantissimi per i residenti".