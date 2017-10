Incidente in via Michele Mazzella a Ischia nella tarda mattinata di ieri. Due scooter si sono scontrati, per cause da accertare. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, trasportati al Rizzoli.

Traffico in tilt per lungo tempo. Intervento dei carabinieri sul luogo dell'incidente stradale.